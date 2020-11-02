Один из пользователей популярного сообщества Reddit опубликовал подробный отчет об использовании спутникового интернета Starlink. Бетатестер провел детальный осмотр комплекта фирменного оборудования, а также продемонстрировал скорость, на которую следует рассчитывать потенциальным абонентам.

Автор публикации отметил, что проводил испытания в условиях, которые далеки от идеальных: деревья, заборы, дома и густая облачность – все это могло повлиять на скорость спутникового интернета. В то же время, все прошлые публикации подобного рода включали замеры, которые проводились во время установки оборудования непосредственно на крыше.

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Цена комплекта Starlink

Стоимость готового комплекта Starlink с антенной диаметром 59 сантиметров и блоком питания мощностью 180 Вт составляет 500 долларов (≈14 317 гривен).

Новые фото комплекта Starlink

Скорость интернета

При тестировании энтузиаст размещал антенну в разных точках по площади всего дома. Максимальная скорость соединения составила 191,35 Мбит/с при задержке в 21 миллисекунду. При самых сложных для оборудования условиях, которые предсказывали плохую погоду, забор, крыши домов и кроны деревьев, скорость передачи данных достигла отметки в 46 Мбит/с.

Замеры скорости интернета Starlink, видео:

Детали тестирования

При тестировании один из первых владельцев комплекта спутникового интернета StarLink просматривал потоковое видео на страницах сервисов YouTube TV и Amazon Prime Video. Он отметил, что примерно раз в 15 минут происходила задержка длительностью в полсекунды, что вероятно связано с переключением оборудования на новый спутник.

Никаких проблем при организации видеосвязи не наблюдалось. Самый длительный переход между спутниками занял не более 15 секунд. Стоит отметить, что сейчас количество сателлитов Starlink далеко от запланированного ожидается, что с увеличением группировки ретрансляторов соединение станет практически бесшовным.