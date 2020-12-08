SpaceX проводит запуск первого высотного прототипа Starship SN8: прямая трансляция
Компания Илона Маска наконец испытает тестовый корабль SN8. Если все пойдет по плану, запуск станет первым полетным испытанием целого корабля Starship. Ранее было проведено два теста (прыжка) различных частей корабля на высоты 1, 20 и 150 метров.
Запуск Starship SN8 запланирован в промежутке между 18:00 и 02:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.
Все что нужно знать о запуске Starship
На SN8 впервые установлены закрылки, носовой обтекатель и 3 двигателя Raptor одновременно. Огневые испытания с запуском трех двигателей предварительно проводились 20 октября, 10, 12 и 24 ноября 2020 года.
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Как будет проходить полет
Во время испытания прототип должен подняться на высоту 15 км. Далее корабль отключит двигатели и совершит маневр аэродинамического торможения с повторным запуском двигателя для возврата в вертикальное положение и посадки. На случай аварии SN8, вероятность которой не малая, подготовлены дублеры SN9 и SN10.
Где смотреть запуск Starship SN8
- Стрим SpaceX:
Что такое Starship?Новый сверхтяжелый грузовой корабль, который будет выводить до 100 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту Земли. Компания SpaceX планирует использовать различные конфигурации корабля: базовая версия, предназначенная для доставки людей или грузов на Луну, Марс и другие планеты, а также на низкую околоземную орбиту или в любую точку Земли; танкер для дозаправки будущих миссий на орбите Земли, и "космический грузовик" для доставки большого количества спутников, в частности конгломератов Starlink, на орбиту Земли.
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