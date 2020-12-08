Компания Илона Маска наконец испытает тестовый корабль SN8. Если все пойдет по плану, запуск станет первым полетным испытанием целого корабля Starship. Ранее было проведено два теста (прыжка) различных частей корабля на высоты 1, 20 и 150 метров.

Запуск Starship SN8 запланирован в промежутке между 18:00 и 02:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.

Все что нужно знать о запуске Starship

На SN8 впервые установлены закрылки, носовой обтекатель и 3 двигателя Raptor одновременно. Огневые испытания с запуском трех двигателей предварительно проводились 20 октября, 10, 12 и 24 ноября 2020 года.

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Как будет проходить полет

Во время испытания прототип должен подняться на высоту 15 км. Далее корабль отключит двигатели и совершит маневр аэродинамического торможения с повторным запуском двигателя для возврата в вертикальное положение и посадки. На случай аварии SN8, вероятность которой не малая, подготовлены дублеры SN9 и SN10.

Где смотреть запуск Starship SN8

Стрим SpaceX: