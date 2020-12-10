Прототип корабля SpaceX Starship взорвался во время тестового запуска: впечатляющее видео
Корабль Илона Маска прошел полетные испытания на 12,5 километра, однако осуществить мягкую посадку ему не удалось – аппарат взорвался во время приземления, впрочем, это было ожидаемо.
Компания SpaceX в четверг проводила испытания прототипа SN8 корабля Starship, которые закончились взрывом аппарата, сообщает 24 канал.
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Ранее Маск отмечал, что возможность взрыва при полетного теста большая и составляет 66,6%, поэтому инженеры были готовы к такому завершению.
Место неудачной посадки после взрыва
Как проходил полет и причина взрыва
Аппарат поднялся на расчетную высоту и провел маневр наклона и спуска, однако Starship не смог осуществить успешное приземление.
Маск сообщил, что скорость корабля была слишком высокой перед приземлением и SN8 разбился. Это произошло потому, что во время посадки давление в верхнем баке был слишком низким, что вызвало нехватку тяги.
Взрыв Starship SN8, видео:
Старт Starship SN8, видео:
Стоит отметить, что это лишь испытания и Starship все же смог подняться в воздух и зайти на посадку.
В своем твиттере Маск отметил, что все необходимые цели теста были выполнены, кроме мягкой посадки и сам он считает испытания успешными.
Впоследствии глава SpaceX добавил громкое "Марс, мы идем!".
Что такое Starship?Это сверхтяжелый грузовой корабль, который будет выводить до 100 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту Земли. Он состоит из двух частей: корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Компания SpaceX планирует использовать различные конфигурации корабля: базовая версия, предназначенная для доставки людей или грузов на Луну, Марс и другие планеты, а также на низкую околоземную орбиту или в любой в любую точку Земли; танкер для дозаправки будущих миссий на орбите Земли, и "космический грузовик" для доставки большого количества спутников, в том числе конгломератов Starlink, на орбиту Земли.
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