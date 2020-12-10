Корабль Илона Маска прошел полетные испытания на 12,5 километра, однако осуществить мягкую посадку ему не удалось – аппарат взорвался во время приземления, впрочем, это было ожидаемо.

Компания SpaceX в четверг проводила испытания прототипа SN8 корабля Starship, которые закончились взрывом аппарата, сообщает 24 канал.

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Ранее Маск отмечал, что возможность взрыва при полетного теста большая и составляет 66,6%, поэтому инженеры были готовы к такому завершению.

Место неудачной посадки после взрыва

Как проходил полет и причина взрыва

Аппарат поднялся на расчетную высоту и провел маневр наклона и спуска, однако Starship не смог осуществить успешное приземление.

Маск сообщил, что скорость корабля была слишком высокой перед приземлением и SN8 разбился. Это произошло потому, что во время посадки давление в верхнем баке был слишком низким, что вызвало нехватку тяги.

Взрыв Starship SN8, видео:

Старт Starship SN8, видео:

Стоит отметить, что это лишь испытания и Starship все же смог подняться в воздух и зайти на посадку.

В своем твиттере Маск отметил, что все необходимые цели теста были выполнены, кроме мягкой посадки и сам он считает испытания успешными.

Successful ascent, switchover to header tanks & precise flap control to landing point! https://t.co/IIraiESg5M — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020

Впоследствии глава SpaceX добавил громкое "Марс, мы идем!".

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020