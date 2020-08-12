Украино-американская космическая компания Firefly Aerospace готовится к первому запуску ракеты Alpha. Старт запланирован на конец октября или начало ноября.

Сейчас ракета Alpha практически готова, а запуск намечен на конец октября или начало ноября с военной базы Ванденберг, где ракету также ждут финальные тесты. Об этом сообщает международное космическое издание Space.com.

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"Запуск запланирован на середину октября этого года, что на несколько месяцев раньше, чем мы планировали. Пожар нам практически не помешал, он не повредил испытательный стенд и мы все равно получили большую часть тестовых данных, которые нам были необходимы на этой стадии. Наверное, это отодвинуло нас на месяц, и еще месяц-полтора у нас забрал COVID-19. В целом, я думаю, нам очень повезло в обоих случаях, нам не пришлось откладывать все на более длительный срок", – сказал CEO Firefly Aerospace Том Маркусик.

Вместе с тем операционный директор Firefly Aerospace Робб Кулин отметил, что за последние несколько месяцев в космической отрасли возникло даже больше проблем, чем обычно.

Сейчас происходит серьезная гонка между космическими компаниями за обслуживание кубсатов и телекоммуникационных спутников, которые планируют запуски в ближайшее время.

Что известно о ракете Firefly Alpha? Это двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для малых грузов и способная вывести до 650 кг на солнечно-синхронную орбиту или до 1000 кг на низкую околоземную орбиту. Первый запуск ракеты готовился еще в начале 2020 года, но пандемия COVID-19 повлияла на планы компании, как и на другие индустрии по всему миру. Из-за задержки с поставкой материалов строительство ракеты замедлилось. Чтобы добиться запуска в этом году, основатель компании Макс Поляков увеличил инвестиции, чтобы расширить штат с 250 до 310 сотрудников.

Что будет делать Alpha

Ракета Alpha разработана для доставки малых спутников на орбиту. Обычно такие спутники доставляются как дополнительная нагрузка к большим миссиям, это так называемый "райдшер". Alpha же будет специализироваться именно на малых спутниках и конкурировать на рынке благодаря самой низкой цене доставки за 1 кг груза. Для сравнения, запуск Alpha будет стоить около 15 миллионов долларов, при том что запуск миссии Falcon 9 начинается от 62 миллионов.

Двигатели Firefly Alpha уже успели пройти испытания не только на стенде, но и зажгли свечи на именинном торте ко дню рождения основателя Макса Полякова.

Несмотря на то, что первый запуск Alpha будет тестовым, ракета будет нести многочисленную полезную нагрузку по программе DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission): это будут лучшие академические и научные проекты, которые будут доставлены в космос бесплатно. Полезным грузом может стать что угодно, от детского рисунка до кубсата от стартапа или небольшой компании. Проекты из Украины также будут представлены в миссии.

Вторая и третья ракеты Alpha уже находятся на этапе строительства, а их полеты запланированы на 2021 год. Каждый запуск состоится с промежутком в 3 месяца. В будущем паузу между запусками компания планирует сократить до нескольких недель.

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Другие проекты Firefly Aerospace

Кроме проекта Alpha, Firefly Aerospace разрабатывает ракету тяжелого класса Beta и автоматический лунный посадочный модуль NASA в рамках проекта "Артемида", целью которого президент США Дональд Трамп установил возвращение человека на Луну к 2024 году.

20 июля мобильный стенд Firefly отправился на базу Ванденберг и прибыл в Калифорнию 27 июля: