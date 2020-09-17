Компания GITAI планирует отправить на МКС роборуку под названием GITAI S1. Роборукой будет работать на борту модуля воздушного шлюза Nanoracks Bishop.

Что будет делать роборука на МКС

Система GITAI S1 по сути является роборукой с 8 степенями свободы. Она содержит встроенные сенсорную и вычислительную системы. Руку можно установить на стене, а радиус ее действия составляет 1 метр. У роборуки будет доступ к панели управления и небольшой зоне сборки для выполнения задач внутри корабля. Она также будет выполнять некоторые задачи в космосе, например, прикреплять панели солнечной батареи, сообщает 24 канал.

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GITAI отмечает, что "все операции, проводимые роботизированной рукой S1 GITAI, будут автономными". В ранних версиях аппарата GITAI роботом управлял человек. Как поясняют в компании, в ходе последних разработок GITAI сконцентрировалась на автономной работе роботов.

В среде с минимальной задержкой связи было бы лучше управлять роботом с помощью дистанционных операций. Однако в среде, где задержка становится заметной, было бы более эффективно использовать сочетание автономности и дистанционных операций в зависимости от выполняемой задачи,

– рассказал Шо Наканосе, основатель и генеральный директор GITAI.

Видео демонстрирует возможности роборуки GITAI S1:

Наканосе утверждает, что эта миссия поможет GITAI "получить квалификацию и опыт, необходимые для подготовки робота к работе на МКС". Компания уже получила заказы на исследования и разработку космических роботов от частной компании.

NanoRacks планирует запустить модуль Bishop на SpaceX CRS-21 в ноябре. S1 будет запущена отдельно в 2021 году.