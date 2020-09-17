Китайский стартап, разрабатывающий автономных роботов-дворников, беспилотные автомобили, а также системы автопилота, успешно закрыл раунд финансирования на сумму более 14,6 миллионов долларов. Полученные средства будут направлены на развертывание парка роботакси и наращивание производства роботов WOXIAOBAI, предназначенных для уборки улиц.

Автономные подметальные машины WOXIAOBAI были разработаны и произведены небольшой партией в 2018 году. За последние два года они побывали в Малайзии, Сингапуре, Дубае, Германии, США и Японии. Один робот-дворник способен убрать 4 квадратных километра улиц всего за час, сообщает VentureBeat.

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Пик популярности IdriverPlus пришелся на пандемию коронавируса, когда инвесторы обратили особое внимание на внедрение беспилотных технологий. В первые дни изоляции в Китае компания развернула подразделения WOXIAOBAI возле больниц, парков и университетов, чтобы помочь с обработкой улиц и дезинфекцией помещений.

Актуальное поколение роботов-дворников WOXIAOBAI AS80 поставляется с LiDAR-датчиками, камерами и ультразвуковыми сенсорами и способно проводить простую уборку, полив и автоматический сбор мусора на улице. По данным компании, одна машина способна подмести и собрать мусор на территории площадью до 4 квадратных километров всего за один час.



Робот-дворник WOXIAOBAI AS80

Технические особенности робота

Инженеры IdriverPlus разрабатывают программное обеспечение для роботов и беспилотных автомобилей, аналогичное тому, что используется сервисами роботаксі WeRide, AutoX и DiDi Chuxing. В основе платформы лежит блок управления транспортным средством или роботом с ультразвуковыми датчиками, измерительными приборами, GPS и сенсорами для предотвращения столкновения. Аппаратное обеспечение состоит из процессора программируемых вентильных матриц и микроконтроллера собственного производства Xing Ji. Последний "видит" объекты на расстоянии до 100 метров с помощью лидара и до 200 метров с помощью радара. Представители IdriverPlus заявляют, что Xing Ju уже установлен в сотне автомобилей по всему миру и отлично работает.

Кстати, IdriverPlus – не единственная компания, которая стремится автоматизировать простые рабочие процессы. За китайским стартапом следует Pudu Technology, которая поставляет роботов-помощников в 2000 отелей, ресторанов и больниц по всему миру, а также Locus Robotics и Attabotics, которые постепенно вытесняют складских рабочих в США и Канаде.