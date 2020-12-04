Компания Aevum из Алабамы представила собственную систему запуска спутников под названием Ravn X. Это автономный самолет и ракета-носитель. Система предназначена для доставки спутников в космос каждые 180 минут.

Основатель и генеральный директор Aevum Джей Скайлус назвал автономный самолет "первой ступенькой" новой системы запуска, сообщает BusinessWire. По его словам, использование в этой роли самолета обладает рядом преимуществ, поскольку данные летательные аппараты могут стартовать при различных погодных условиях и из разных мест. Скайлус утверждает, что его БПЛА может взлетать с любой взлетно-посадочной полосы протяженностью 1,6 километра.

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Скайлус основал Aevum в июне 2016 года, проработав несколько лет в NASA и в коммерческих космических компаниях, включая Boeing и Firefly Aerospace. В его компании в настоящее время около 180 штатных сотрудников. Он планирует запустить свою первую орбитальную миссию в 2021 году.

Запись презентации Ravn X, видео:

Характеристики аппарата

Длина самолета составляет 24 метра, а размах крыльев – 18 метров. Беспилотник имеет полную взлетную массу 25 тонн. Самолет запускает ракету на высоте от 10 до 20 километров.

Аналогичные системы системы запуска с воздуха

Ракету-носитель Pegasus от Northrop Grumman и LauncherOne от Virgin Orbit – приходится запускать с фактически отрицательным показателем дельты V (изменением скорости космического аппарата, необходимым для выполнения орбитального маневра). Это связано с тем, что после того, как ракета выпущена из самолета, пилотам нужно несколько секунд, чтобы отвести его на безопасное расстояние, и на то время, когда ракета запускает свои двигатели, она ускоряется обратно к Земле. Скайлус отмечает, что это делает наземные системы запуска более привлекательными.

В Aevum задумались о концепции автономной первой ступени. Ракета оснащена двумя двигателями на жидком топливе для основной ступени, каждый с тягой в 2,3 тысячи килограмм, и одним двигателем верхней ступени. По словам Скайлуса, эти двигатели прошли огневые, квалификационные и приемочные испытания.

Преимущества Ravn X

И самолет, и ракета-носитель используют топливо для реактивных двигателей Jet-A, которое есть почти во всех аэропортах США. Это приводит к снижению производительности ракетных двигателей на 1-2%, но главное, по словам разработчиков, – обеспечить возможность реагирования. Архитектура автономного запуска оптимизирует каждый запуск с учетом таких переменных, как погодные условия, воздушное движение, пункт назначения на орбите, вес полезной нагрузки, графики работы наземной бригады и другие процессы, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание в автономном режиме. Ravn X была построена с нуля как многоразовая. После доставки на низкую околоземную орбиту БПЛА должен возвращаться на Землю, приземляться на взлетно-посадочной полосе и парковаться в ангаре.

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Когда Ravn X заработает

После презентации Ravn X запланирован ряд тестовых полетов. Aevum разрабатывает ракету, способную доставить 100 килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту примерно на высоте 500 километров. Сначала компания будет выполнять миссии с космодрома Сесила, которым руководит международный аэропорт Джексонвилла.

В Aevum заявили, что уже подписали контракты на запуски на сумму свыше 1 миллиарда долларов, включая миссию ВВС ASLON-45, первую официальную миссию по запуску малых космических кораблей. Заказчиком и партнером Aevum выступают Космические силы США.