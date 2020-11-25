Американская компания Undefined Technologies утверждает, что повысила уровень тяги ионного двигателя к "беспрецедентному уровню". В качестве доказательства стартап показал видео с летающим на таком двигателе дроном.

До сих пор ионные двигатели использовались только в космосе как маневровые двигатели спутников из-за очень небольшой тяги, которую они способны создавать. Стартап утверждает, что этот прорыв в области физики ионных двигателей изменит весь современный транспорт, сообщает New Atlas.

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Чем особенный ионный двигатель

Все авиационные двигательные системы создают тягу с помощью потоков воздуха или другой движущей силы, для подавляющего большинства дронов это означает наличие пропеллеров. В отличие от них, ионный двигатель полностью электромагнитный. Ионизированный газ разгоняется до высоких скоростей в электрическом поле. Разогнанные молекулы газа, вылетая из сопла, создают ионный ветер, то есть тягу.

Эту технологию NASA применяет в космосе с 1960 года, обеспечивая спутникам и зондам возможность маневрирования в безвоздушном пространстве. Однако на Земле ионный двигатель относится скорее к разряду технологических курьезов из-за слишком малой тяги, которую он способен создавать.

"Революционная" разработка

Стартап из Флориды Undefined Technologies заявляет, что разработал ионный двигатель, способный поднять в воздух большой дрон высотой примерно 0,6 м и 1,2 м в длину и ширину. Выглядит он как поддон, но компания показала видео, на котором он летает.

Как и положено ионному двигателю, работает он почти бесшумно – измерения шума показывают менее 7 дБ, это тише чем звук шелеста листьев на дереве.

Никаких технических подробностей стартап не сообщает. На сайте говорится лишь о запатентованной технологии Air Tantrum, которая "использует инновационные принципы физики для повышения тяги к беспрецедентным уровням". И о том, что она "трансформирует отрасль транспорта в том виде, в каком мы ее знаем".

Стоит заметить, что все это выглядит, мягко говоря, неправдоподобно. Стартап предоставил слишком мало информации, зато делает громкие заявления о революционности, которые могут оказаться беспочвенными. Кроме того, на части видео, где демонстрируют тихую работу двигателя непонятно для чего наложили музыку.

И все же совсем скептически к такой технологии относиться не стоит, ведь осенью 2018 ученые из MIT запустили первый летательный аппарат без движущихся частей. Самолет на ионной тяге весом 2,45 кг успешно преодолел 60 метров. В основе его движения лежит тот же феномен ионизации воздуха.