Один из неожиданных эффектов пандемии – всплеск популярности велосипедов, самокатов и скутеров различных типов. Все из-за желания людей держаться подальше от общественного транспорта и спортзалов.

На Indigogo запущена очередная кампания по сбору средств на комплект электрификации велосипеда. Обещают, что весь процесс переоборудования займет несколько минут, сообщает New Atlas.

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Из чего состоит комплект

Unlimited Ebike Conversion Kit стремится быть максимально простым. Производитель направляет заказчику переднее мотор-колесо (подходит почти для всех типов колес), аккумулятор и крепление для него, которые устанавливается там, где обычно находится держатель для бутылочки, и беспроводной датчик педали тормоза. Датчик использует данные акселерометра и других сенсоров для того, чтобы система понимала, когда владелец крутит педали и в каком направлении.

С помощью комплекта можно быстро превратить обычный велосипед в электрический

Установка занимает считанные минуты, как обещают разработчики из Барселоны. Они собираются наладить выпуск европейской версии (250 В, разрешенные 25 км/ч) и американской (750 В, 35 км/ч), с двумя разными аккумуляторами – или на 35 км, или на 80 км.

Среди дополнительных опций – электрический дроссель (только для США), модель с задним мотор-колесом (чуть сложнее в установке и подходит не для всех типов колеса).

Комплект электрификации велосипеда: