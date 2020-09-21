В 2020 году сложно представить себе дом без умных технологий. И чем их больше, тем сложнее становится ими управлять. Это заставляет пользователя взаимодействовать с кучей приборов, к каждому из которых нужен свой подход. Компания TouchWood предлагает заменить все это простым интерфейсом, который можно встроить в любую поверхность, будь то стол или стена.

TouchWood предлагает простое и логичное решение увеличения количества умных гаджетов. Ясно, что количество техники в домах будет только расти, а значит, нужен единый интерфейс, способный контролировать всю электронику из одного удобного для пользователя места. Например, это может быть рабочий стол, на котором легко читать входящие сообщения, смотреть погоду и делать множество других вещей без контакта с гаджетами, сообщает TechCrunch.

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"Мы создали модульную техническую платформу, в которой используются светодиоды высокой интенсивности с сенсорным датчиком. Это позволяет нам встроить его практически в любой непрозрачный материал. Стена, столешница, письменный стол; дома, в офисе, в магазине или транспорте – множество вариантов невидимых элементов управления", – рассказывают представители компании.

Как это работает

Когда экран выключен, то перед пользователем оказывается обычный стол, стена или другая поверхность. Но при необходимости на этой поверхности может отображаться любая необходимая информация, с которой получится взаимодействовать обычными прикосновениями, как это реализовано в смартфонах и планшетах. Например, во время обеда удастся посмотреть время, новости или другую информацию прямо на кухонном столе.

Сенсорное управление и изображение на любой поверхности

Первым продуктом компании станет деревянный стол за 2000 долларов. Если технология докажет свою жизнеспособность, TouchWood приступит к выпуску встроенных решений, представляющих собой интерфейсы управления техникой и просто вывода полезной информации, от температуры воздуха до всяких напоминаний, которые полезно иметь под рукой.