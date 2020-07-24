Компания Microsoft подтвердила переход на новый этап распространения последнего крупного обновления Windows 10. В результате, Windows 10 May 2020 Update начало распространяться для значительно более широкого круга устройств, включая старые компьютеры.

Кроме того, Microsoft начала активно переводить пользователей старых версий Windows 10 на Windows 10 версии 2004, сообщает WindowsCentral.

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Как происходит обновление Windows 10

Специальная система на основе искусственного интеллекта определяет, какие ПК используют версии ОС, в которых скоро закончится поддержка. Такие ПК получат Windows 10 May 2020 Update автоматически.

Аналогичный шаг компания делала с Windows 10 версий 1709 и 1803, когда вышла 1903 в мае 2019 года.

Согласно документации Microsoft, поддержка версии 1809 прекратится 10 ноября 2020 года, а у 1903 – 8 декабря 2020 года.

Что нового

Главным обновлением стала улучшенная версия среды Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), включающей модифицированную версию ядра Linux собственной разработки Microsoft. Поэтому обновление более актуально для разработчиков.

Кроме того, обновление Windows 10 принесло изменения интерфейса голосового помощника Cortana и улучшения в "Поиске".

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Остальные небольшие изменения касаются графического интерфейса, в частности: новые значки для приложений и новая функция восстановления "из облака" Cloud Recovery и т. д.

Разработчик добавил улучшения в части игровых возможностей: