Совершенно комичная ситуация происходила в течение последних полутора лет в небольшом поселке Аберхосан недалеко от Уэльса. Последние 18 месяцев жители поселка сталкивались с тем, что около 7 утра интернет в деревне "заканчивался": целиком пропадало интернет-соединение, или коннект становился крайне нестабильным.

Постоянные вызовы техников и проверка оборудования компании результата не приносили. С техникой все было в норме, но интернет все равно падал, сообщает BBC.

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Ситуация дошла до того, что провайдер Openreach заменил старые медные и алюминиевые сети на новую проводку, однако существенного результата это не принесло, сбои продолжились. Причина такого поведения ADSL-соединения крылась в старом ламповом телевизоре который работал буквально как ЭМИ-граната из фантастических произведений.

Детали истории

После полутора лет выезда техников в поселок и попыток как-то наладить интернет-соединение в этом поселении, один из инженеров компании предложил проверить богом забытое село на радиопомехи. Очевидных источников подобных помех рядом просто не было, однако у представителей провайдера уже просто закончились варианты.

"Исчерпав все другие возможности, мы решили провести последний тест, чтобы увидеть, не вызвана ли неисправность явлением, известным как SHINE (одиночный импульсный шум высокого уровня). Такой импульсный шум может кратковременно генерироваться некоторыми типами бытовых устройств, что приводит к сбоям в работе ADSL-сетей", – рассказали техники.

Специалисты использовали анализатор спектра, и в 6 утра вышли под проливной дождь и начали патрулировать село в поисках источника возможных помех.

Нам нужно было найти его, чтобы подтвердить эту последнюю теорию о неизвестном "электрическом шуме". И вот, в 7 утра, "как и предсказывали", это случилось! Наше устройство зафиксировало сильный всплеск электрических помех в деревне,

– сказали работники.

Источник всплеска оказался в самой деревне. Выяснилось, что каждый день, в 7 часов утра, один из жителей включал свой старый телевизор, что, в свою очередь, отключало широкополосное соединение по всему селу.

Когда мы сообщили владельцу, что его старый "ящик" был причиной падения интернета последние полтора года, он согласился больше не пользоваться им. Да и в целом, был крайне подавлен тем, что стал причиной этих проблем.

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Хэппиенд

Стоит отметить, что полтора года страданий всего села без нормального интернета не прошли даром: постоянные проблемы с коннектом подвинули населенный пункт в списках на модернизацию и уже в ближайший год в поселок заведут оптоволокно.