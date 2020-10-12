Наверняка немало наших читателей задумывали о том, чтобы стать youtube-блогером. Однако. начинать новое дело всегда сложно. Особенно если не знать, с чего начинать.

Доска объявлений IZI.ua поделилась с 24 каналом 4 важными правилами, которых стоит придерживаться, если хочешь стать успешным youtube-блогером.

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Выберите тематику

Каналу с узкой тематикой проще найти аудиторию и не затеряться среди конкурентов. Выбирая нишу помните важное правило: не копируйте других блогеров. Смысл в том, чтобы найти то, что будет зажигать именно вас.

Составьте список из 5-10 интересных тем, а затем постарайтесь ответить на три простых вопроса:

Почему именно вы? Подумайте, чем можно подтвердить свою экспертность. Например, вы хотите рассказывать о стилях и уже 3 года работаете профессиональным стилистом. Кто станет это смотреть? Составьте портрет целевой аудитории. Узнайте, чем интересуется зритель, каких блогеров смотрит, какую музыку слушает. Каким будет контент-план на 10-20 выпусков? Такой подход поможет убедиться, что вам есть о чем рассказать и тема не иссякнет через 1-2 выпуска.

Лайфхак. Придумайте изюминку, которая будет отличать вас от конкурентов. Необычный внешний вид, яркая заставка, даже анекдот в конце ролика.

Придумайте название

Придумать удачное название также непросто. В идеале, оно должно ассоциироваться с вашей тематикой. Постарайтесь уложиться в 1-2 слова. Распространенная ошибка начинающих – называть канал своим именем. Делать это стоит только тогда, когда вы хотите развивать персональный бренд, или же вы уже состоявшийся блогер, например, в Instagram.

В описании расскажите о себе, почему вы решили вести канал, что вас вдохновляет.

Задача обложки – привлечь внимание и рассказать о чем канал. Если есть слоган или миссия, смело выносите их на обложку.

Для тизеров используйте эмоциональные стоп-кадры. Чтобы зритель понял о чем видео, добавьте название ролика на обложку.

Продумайте тематику / Фото unsplash.com

"Ошибочным будет концентрироваться прежде всего на алгоритмах и продвижении. В центр стола нужно ставить качество самого контента, а уже потом думать о его маркетинге. Я бы сказал, 70 процентов внимания – контенту, 30 – продвижению", – рассказывает Влад Хильченко, автор Youtube-канала о путешествиях "Одной Правой".

Лайфхак. В описании используйте ключевые слова и поисковые запросы пользователей, по которым ищут видео по вашей теме. Это увеличит шансы ролика быть найденным в выдаче Youtube. Только не переусердствуйте. Если запросов будет слишком много, поисковая система может снизить канал в выдаче.

Чтобы найти подходящие ключевые слова воспользуйтесь Keyword Planner от Google или KeywordTool.io.

Напишите сценарий к первому видео

Любой ролик начинается с идеи. Сценарий поможет раскрыть ее суть и не запутаться в мыслях. После того как определились с темой, приступайте к написанию сценария. Профессионалы, как правило, прописывают хронометраж, озвучку и визуальные эффекты. Однако для начинающего блогера достаточно понимать структуру видео: какие кадры и когда должны появится, какой текст должен сопровождать каждый из них.

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Лайфхак. В ролике зритель воспринимает текст на слух. Поэтому пишите в сценарии слова, которые легко читать и воспринимать на слух. Старайтесь избегать сложных конструкций, начинайте предложения с подлежащего и сказуемого.

Подготовьте технику

Вам понадобится камера, лампа с кольцевым светом, микрофон и штатив. Как правило начинающие на Youtube хотят все и сразу, но цены на новую технику могут отпугнуть.

На первых этапах профессиональную камеру можно заменить смартфоном. Одно из условий – устройство должно уметь снимать Full HD.

Подготовьте технику / Фото unsplash.com

"Камеры для съемки видео, штативы и кольцевой свет сейчас на пике популярности. С развитием Youtube желающих попробовать себя в роли блогера возросло в разы. Как правило новички не могут позволить себе новую дорогую технику, поэтому покупают аппаратуру с рук на сайтах объявлений, а потом пропадают, если карьера не складывается", – рассказывает Ольга Хмеленко, руководитель отдела маркетинга доски объявлений IZI.ua.

Свет. Нет ничего лучше обычного дневного света. Однако, стоит помнить – никогда не снимайте против света. Повернитесь лицом к окну, сядьте у подоконника и направьте камеру на себя.

Камера и штатив. Если без профессиональной камеры обойтись можно, то без штатива – нет. Закрепите телефон на штатив и установите на уровне глаз. Прежде чем начать запись не забудьте зафиксировать фокус и экспозицию.

Композиция кадра. Включите на телефоне сетку. Она поможет соблюдать правило третей и сохранить аккуратную композицию кадра. Ваше лицо не обязательно должно быть в центре, но верхняя горизонтальная линия должна быть на уровне глаз. Также убедись, что пространство вокруг не пустует и не перегружено деталями. Чем больше пространства, тем лучше.

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Звук. Звук на Youtube очень важен. Ведь видео с плохим качеством изображения смотреть будут, а влоги с ужасным звуком зритель терпеть не станет. Поэтому без микрофона не обойтись.

Лайфхак. Для алгоритма Youtube также важна регулярность. Решили делать один выпуск в неделю – соблюдайте его. Частота загрузки – один из факторов, которые влияют на алгоритмы ранжирования Youtube. К тому же, подписчики привыкнут к выходу материалов и будут ждать контента.