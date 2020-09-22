В Steam началась распродажа игр серии Command and Conquer со скидками до 75%
Сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает радовать пользователей щедрыми распродажами. Вчера завершились четыре масштабных акции, а сегодня уже стартовала новая. На этот раз за копейки раздают серию Command & Conquer.
Игры франшизы уменьшили от базовой цены до 75%. В акции участвуют как несколько классических выпусков стратегии, так и совсем свежий комплект Command & Conquer: Remastered Collection.
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Распродажа игр серии Command & Conquer
Список игр
Вот список выгодных предложений распродажи:
- Command & Conquer: Remastered Collection – 524 гривны (-25%)
- Command & Conquer 3: Tiberium Wars – 124 гривны (-75%)
- Command & Conquer 3: Kane's Wrath – 124 гривны (-75%)
- Command & Conquer 4: Tiberian Twilight – 174 гривны (-75%)
- Command & Conquer: Red Alert 3 – 249 гривен (-75%)
Акция продлится до 5 октября, времени сделать обдуманный выбор будет более чем достаточно.
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