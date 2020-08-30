Сервис Steam запустил бета-тестирование версии, в которой появилась новая функция – "Фильтрация чате". Тогда пользователи смогут скрыть ругательства и оскорбления, а также настроить дополнительные фильтры.

Эта функция работает как общие настройки для игр и чат Steam в клиенте, мобильном приложении и в браузерах, передает издание ITC.

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Как это работает

Функция работает на базе старого фильтра чата для CS: GO, Destiny 2 и Dota 2.

Если активировать "Фильтрация чата", то пользователь не будет видеть большинство нецензурной лексики – эти высказывания заменят символы.

Также пользователь сможет изменить настройки, добавив или удалив конкретные слова. Можно и загружать списки слов или словосочетаний из других источников и делиться фильтрами с другими.

Есть два основных фильтра:

Оугательства часто использунмые геймерами;

Частые оскорбления по расовому, религиозному, этническому и другим признакам.

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Включить фильтрацию чата и добавить собственные фильтры можно в разделе "Настройка контента от сообщества" Steam.