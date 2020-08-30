Steam вводит фильтр нецензурной лексики: как он работает
Сервис Steam запустил бета-тестирование версии, в которой появилась новая функция – "Фильтрация чате". Тогда пользователи смогут скрыть ругательства и оскорбления, а также настроить дополнительные фильтры.
Эта функция работает как общие настройки для игр и чат Steam в клиенте, мобильном приложении и в браузерах, передает издание ITC.
Интересно Распродажа в PlayStation Store: игры со скидками до 95%
Как это работает
Функция работает на базе старого фильтра чата для CS: GO, Destiny 2 и Dota 2.
Если активировать "Фильтрация чата", то пользователь не будет видеть большинство нецензурной лексики – эти высказывания заменят символы.
Также пользователь сможет изменить настройки, добавив или удалив конкретные слова. Можно и загружать списки слов или словосочетаний из других источников и делиться фильтрами с другими.
Есть два основных фильтра:
- Оугательства часто использунмые геймерами;
- Частые оскорбления по расовому, религиозному, этническому и другим признакам.
К теме Стартовал еженедельный распродажа Steam со скидками до 90%
Включить фильтрацию чата и добавить собственные фильтры можно в разделе "Настройка контента от сообщества" Steam.