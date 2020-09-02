Похоже, официальный сайт президента Беларуси атаковали хакеры. Некоторое время на официальной странице был размещен баннер, на котором можно узнать костюм Верки Сердючки.

Об этом пишет белорусская Радио Свобода.

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Детали

Сайт был взломан некоторое время. Сейчас работа восстановлена. Однако портал грузится очень медленно. Также периодически сайт президента "падает".

Кто стоит за взломом сайта офису белорусского президента – пока неизвестно.

Напомним, сразу после выборов в Беларуси начались серьезные проблемы с интернетом. Только один день без интернета привел к потере 56,4 миллиона долларов. В общем, за трое суток экономика Беларуси потеряла около 170 тысяч долларов.

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Проблемы с интернетом в стране происходят до сих пор. Местные издания пишут, что Лукашенко лучше позаботиться о кибербезопасности, а не тратить средства на борьбу с протестующими.