В стиле Верки Сердючки: сайт президента Беларуси взломали
Похоже, официальный сайт президента Беларуси атаковали хакеры. Некоторое время на официальной странице был размещен баннер, на котором можно узнать костюм Верки Сердючки.
Об этом пишет белорусская Радио Свобода.
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Детали
Сайт был взломан некоторое время. Сейчас работа восстановлена. Однако портал грузится очень медленно. Также периодически сайт президента "падает".
Кто стоит за взломом сайта офису белорусского президента – пока неизвестно.
Напомним, сразу после выборов в Беларуси начались серьезные проблемы с интернетом. Только один день без интернета привел к потере 56,4 миллиона долларов. В общем, за трое суток экономика Беларуси потеряла около 170 тысяч долларов.
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Проблемы с интернетом в стране происходят до сих пор. Местные издания пишут, что Лукашенко лучше позаботиться о кибербезопасности, а не тратить средства на борьбу с протестующими.