Инженеры из Стэнфорда нашли способ посылать и получать гидролокационный сигнал, не касаясь воды. Разработка значительно упростит создание карты морского дна и изучение морской жизни.

Радары и лидары могут хорошо обнаруживать объекты на поверхности, однако вода хорошо поглощает сигнал, защищая морское дно от любопытных глаз ученых. Решением проблемы являются сонары, однако их минус в том, что акустические волны можно посылать только из-под воды, в противном случае они теряют 99,9 процента своей энергии. 0,1 процента, отразившись в глубине от какого-то объекта, при возвращении обратно через воздух снова теряет 99,9 процента энергии. Новый способ получения гидролокационных данных с воздуха придумали в Стэнфордском университете. Там обнаружили, что фотоакустический сигнал позволяет преодолеть водную поверхность хотя бы в одном направлении, пишет New Atlas.

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Что известно

Система, названная PASS, работает следующим образом: дрон направляет в воду лазер с нужной интенсивностью. Его энергия поглощается, создавая в воде ультразвуковые волны, такие же эффективные, как и волны сонара. Они отбиваются от подводных объектов, прежде чем вернуться обратно на поверхность.

Несмотря на то, что обратное движение из воды через воздух лишает звуковые волны почти всей энергии, ее остается еще достаточно для того, чтобы чувствительные приемники дрона уловили сигнал. Затем ПО, способное корректировать рефракцию звуковых волн по пути из воды в воздух, анализирует данные и создает 3D-изображение подводного объекта.

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Прототип PASS испытали в ванне с водой. Он смог обнаружить на дне металлическую букву S. Далее планируют провести большие испытания в открытом море с волнами и течением. Тем не менее, исследователи уже получили поддержку ВМФ США и агентства ARPA-E, которое финансирует разработки в области энергетики.