Студия FlashBot.Pro, которая занимается разработкой чат-ботов для бизнеса, создала бота, который исправит суржик на литературный украинский язык. Установить его можно на мессенджеры.

Работа над ботом велась в течение месяца, а наполнение новыми словами продолжается до сих пор, сообщает издание Укринформ.

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Что известно

В компании FlashBot.Pro рассказали, что ботом можно воспользоваться, введя слово суржиком. После чего он исправит его, предоставив украинский аналог. Также доступна возможность проверки собственного знания языка: бот дает слово на суржике, а вам необходимо ввести украинский правильный вариант. Если же в базе не найдется нужное слово, его можно внести на рассмотрение.



Перечень возможностей нового чат-бота "СтопСуржик" / Скриншот 24 канала

Разработчики говорят, что главной задачей для них было собрать как можно больше слов в словарь.

Его мы собирали из разных источников: и из упорядоченного сборника еще в 1994 году, и из живой речи, которая звучит вокруг нас каждый день. Сейчас это более 3300 слов и словосочетаний. Этот чат-бот может стать вашим преданным помощником, если вы ему доверитесь. Он не морщится и не оценивает ваши знания, не смотрит свысока и не морализирует. Он просто помогает научиться говорить правильно,

– рассказала соавтор проекта "СтопСуржик" Лидия Карпенко в комментарии Укринформ.

Воспользоваться ботом можно по ссылке. Он доступен для мессенджеров Telegmam и Viber.