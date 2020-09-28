Stories в Linkedin: компания тестирует новую функцию
Компания LInkedin анонсировала начало закрытого тестирования нового функционала Stories. Его тестируют на сайте с вакансиями для улучшения и совершенствования делового общения.
Тестирование нового формата разговоров в LinkedIn для делового общения проходит в закрытом режиме на сайте с вакансиями, сообщает журналист Пит Дэвис в своей статье.
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Для чего Stories в Linkedin
Как пояснил глава отдела информационных технологий LinkedIn Пит Дэвис, новая функция должна упростить коммуникацию и перевести в более непринужденную атмосферу взаимодействие между бизнесом. "Истории" можно будет использовать для того, чтобы делиться ключевыми моментами рабочих встреч, предоставлять советы по улучшению рабочих процессов и тому подобное.
В 2018 году компания ввела подобный функционал, позволяющий размещать короткие видео в "плейлисте кампуса". Формат и функционал "историй" был ограничен и менее популярен.
Функция "Истории" – "Студенческие голоса": видео
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Когда станет доступным
Компания планирует начать общедоступное тестирование для пользователей уже в ближайшее время.