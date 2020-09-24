Короткие видео становятся настоящим трендом среди соцсетей. Популярные ресурсы один за другим создают функции, напоминающие TikTok. Сейчас Pinterest запустил услугу, в которой можно создавать видео с закадровым голосом и наложенным текстом.

Новая услуга в Pinterest получила название Story Pins, передает Techcrunch.com.

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Что уникального

Хоть Story Pins очень напоминают знакомые нам Stories в Instagram, но руководитель отдела контента Pinterest Дэвид Темпл заверил, что их сервис имеет существенное отличие.

Story Pins в Pinterest: видео

"Функции Stories на других платформах предназначены для того, чтобы показать вам, что делают люди. Story Pins будут иллюстрировать то, как люди пробуют новые идеи и новые продукты. Это значит, что функции и цели кардинально отличаются", – пояснил Темпл.

Также Story Pins не будут исчезать через некоторое время, поэтому их можно будет найти через поиск.

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Сейчас новая функция находится на этапе бета-тестирования. Пока сервис доступен жителям США, а также пользователям, имеющим бизнес-аккаунты в Pinterest.

Что такое Pinterest?

Это сервис, где пользователи делятся полезным фотоконтентом. Миссия сайта звучит: "объединить весь мир с помощью вещей, которые им интересны". После того, как изображения загружены на Pinterest, они называются пинами (Pins), а коллекции, к которым они принадлежат, — доски (Boards).

По состоянию на май 2020 года Pinterest имела рыночную стоимость 10,7 миллиарда долларов США.