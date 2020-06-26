Stranger Things 3: The Game – игру на основе сериала можно скачать бесплатно
Сервис Epic Games Store традиционно устраивает для геймеров еженедельные раздачи бесплатных игр. Их можно загрузить, а играть – когда будет желание. На этой неделе бесплатно можно получить Stranger Things 3: The Game.
Stranger Things 3: The Game – это игра, созданная на основе популярного сериала от Netflix "Очень странные дела".
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О чем игра
Фактически, игра является официальным дополнением к сериалу. Она позволяет фанатам почувствовать себя в роли любимых героев, а также расширить сюжет. Кстати, разработчики использовали упрощенный визуальный стиль, чтобы максимально приблизить "дух игры" к шоу от Netflix.
Чтобы добавить Stranger Things 3: The Game в библиотеку, нужно перейти на соответствующие страницы в EGS и нажать кнопку "Получить".
Бесплатно скачать игру можно до 2 июля.
Игра Stranger Things 3: The Game: видеотрейлер
Что такое "Очень странные дела"?
Это американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для сервиса VOD Netflix. События происходят в 80-е годы. Сейчас снято 3 сезона. При этом сериал был официально продлен на 4 сезон. Но из-за ситуации с коронавирусом съемки могут задерживаться.