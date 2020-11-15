Пока Россия хвастается своим оружием и могуществом, без интернета остаются целые ее населенные пункты. В Омской области студент решил записать обращение к губернатору из-за проблем с доступом к сети. Видео быстро разлетелось по интернету.

Студенту в Омской области приходится залезать на высокое дерево, чтобы присутствовать на парах, которые проходят дистанционно. Он записал видеообращение к губернатору Александру Буркову с вопросом о том, как решить данную проблему.

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Что происходит

Алексей Дудоладов живет в селе Станкевичи Называевского района. По его словам, недавно его учебное заведение перевели на дистанционное обучение, однако для него это оказалось большой проблемой, ведь в его селе отсутствует нормальное интернет-соединение.

Для того, чтобы присутствовать на онлайн-уроках в Zoom, студенту приходится идти в соседний лес в 300 метрах от деревни, вылезать на дерево и таким образом подключаться к сети, чтобы доказать преподавателям, что он не пропускает пары просто так.

Летом Алексей проводил прямые эфиры с березы и стал популярным видеоблоггером в TikTok. Но "сейчас не май месяц на дворе", замечает он.

Об ответе губернатора Омской области пока ничего не известно.