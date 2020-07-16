Компания Kamp C применила крупнейший в Европе 3D-принтер COBOD для строительства классического загородного дома в Антверпене. Проект был реализован в течение трех недель, и он позволил сэкономить около 60% материалов и бюджета по сравнению со строительством такого же дома традиционным способом. В будущем эта технология позволит возводить подобные дома за 2 дня.

Проект был создан для исследовательских целей и освещения возможностей архитектуры с поддержкой 3D-печати. Это первый двухэтажный жилой дом, напечатанный на 3D-принтере, а общая площадь здания составила 90 квадратных метров, сообщает New Atlas.

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Особенности работы принтера

Принтер CODOD использует метод выдавливания цементообразной смеси из сопла для создания фундамента и стен. Когда основная часть была завершена, домом занялись строители и архитекторы. Первые установили окна и крышу, а вторые обустроили жилое пространство.

"Прочность сжатого материала в три раза выше, чем у обычного дома из кирпича. Кроме волокон в бетоне, количество используемой арматурной сетки крайне ограничено. В результате технология устранила необходимость в опалубке, что позволило сэкономить около 60% материалов, времени и бюджета, – рассказывает главный менеджер проекта Машеньке Аэртс.



Интерьер напечатанного на 3D-принтере здания

Готовое сооружение напоминает типичные бельгийские дома. Внутри расположена прихожая, две большие комнаты, одна из которых может быть спальней, а вторая гостиной и кухонной зоной. Авторы проекта также добавили несколько дополнительных функций, вроде подогрева пола, солнечных панелей и теплового насоса.

Авторы проекта считают, что в будущем строительство объектов подобной площади и этажности можно будет сократить до двух дней.

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Перспективы 3D-печати зданий

За последние несколько лет аддитивные технологии сделали резкий скачок от небольших 3D-принтеров, печатающих мелкие детали, к значительным станкам, разработанным для авиационной промышленности и строительства зданий.

Чаще всего 3D-принтер для строительства домов позиционируется как "бюджетное жилье для каждого", однако в Kamp C считают, что доступный дом не должен быть аналогом землянки и предлагают полноценные здания.

Такой тип строительства набирает широкую популярность благодаря своей эффективности, дешевизне и простоте. Вполне возможно, что через 15-20 лет он станет массовым и уже никого не удивит.