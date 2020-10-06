Студент-электротехник Сэм Зелооф из университета Карнеги научил старую камеру Polaroid Pronto быстро печатать фотографии на чековой бумаге.

Как передает Gadgettendency, для этого парень интегрировал в старую камеру плату Paspberry Pi Zero W и термопринтер.

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Как рассказал юный инженер, сложнее всего было поместить плату, термопринтер и два литий-полимерных аккумулятора (емкостью 3000 мАч) в оригинальный корпус.

Фото можно передать на другое устройство через Wi-Fi / gadgettendency.com

При этом внешне модернизированный Polaroid почти не отличается от оригинала. Студент даже создал магнитную катушку для простой замены рулона бумаги.

На одном заряде камера проработает до 12 часов. Снимок в монохромном варианте и с плохим разрешением термопринтер может распечатать сразу.

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А вот цветное фото в высоком качестве сохраняется на плату и может быть передано на другое устройство через Wi-Fi. Также в углу автоматически добавляется дата создания фотографии.