Шифр так и не пойманного серийного убийцы Зодиака, которому больше 50 лет, расшифровали математик и двое криптографов. В этом им помогли суперкомпьютер и программа. На очереди – два других шифра, которые, по утверждениям самого Зодиака, содержат его имя.

8 ноября 1969 года серийный убийца, который называл себя Зодиак, прислал письмо в газету San Francisco Chronicle. В нем содержалось зашифрованное послание, которое позже назвали "шифр 340" – именно столько символов было в коде. Сообщение состояло из прописных букв и символов без знаков препинания. Следствие не могло понять написанное 51 год, пишет ABC News.

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Что известно

Математик доктор Сэмюэль Блэйк, разработчик ПО и криптолог из США Дэвид Оранчак и программист Ярл ван Эйк из Бельгии нашли ключ к разгадке. Сообщение было расшифровано с помощью суперкомпьютера Spartan Университета Мельбурна:

Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать. На телешоу, где говорили обо мне, был не я. Я не боюсь газовой камеры, потому что с ее помощью быстрее окажусь в раю. Потому что у меня теперь достаточно рабов, которые будут служить мне. Тогда как у других не будет ничего, когда они попадут в рай, поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю, что моя новая жизнь будет легкой в райской смерти,

– написано в сообщении Зодиака.

При этом слово рай (в оригинале paradise), несколько раз написано с ошибкой – "paradice".

Телешоу, которое упоминается в послании – это "AM San Francisco", в прямой эфир которого в 1969 году позвонил неизвестный и представился Зодиаком. Тогда он сказал: "Я не хочу идти в газовую камеру".



Дэвид Оранчак, Сэм Блейк, Ярл ван Эйк / Фото zodiackillerfacts.com

Дешифровщики записали видео, в котором рассказали о своей работе. В выложенном на YouTube ролике рассказывается, что Дэвид Оранчак занимался этим вопросом последние 15 лет. Блейк присоединился в начале 2020 года. Вместе они один за другим перебрали 650 000 вероятных способов прочтения шифра, но каждый раз получали чушь. Пока через год работы в одном из вариантов им не случилось сочетание "газовая камера".

Этот фрагмент и позволил составить ключ к шифру и исправить ошибку, которую допустил Зодиак в диагональном подсчете второго вертикального сегмента шифра. В этом процессе значительную роль сыграла программа Ярла AZdecrypt для дешифровки закодированных сообщений.

Энтузиасты планируют расшифровать еще два нераскрытых зашифрованных послания убийцы – одно на 13 символов и другое на 32. В них, по словам самого Зодиака, на совести которого минимум семь жертв, содержится его имя.

Факт расшифровки послания подтвердило ФБР.