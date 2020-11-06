Surface Pro 8 внезапно появился в продаже за несколько месяцев до релиза
На торговой интернет-площадке eBay в продаже появился весьма интересный продукт – инженерный образец планшетного компьютера Surface Pro 8, который корпорация Microsoft, как ожидается, официально представит аж в следующем году.
Продавец оценил прототип компьютера Surface Pro 8 в 1300 долларов США. Покупатель нашелся очень быстро, сообщает slashgear.
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Что стало известно из опубликованной информации
Прототип устройства работает на платформе Intel Tiger Lake. В нем установлен процессор Core i7-1165g7, с четырьмя ядрами и возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота достигает 4,7 ГГц. В состав входит графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics.
Microsoft Surface Pro 8 продали на eBay еще до официального релиза / фото eBay
Оперативной памяти 32 гигабайта, твердотельный накопитель – на 1 теребайт. Компьютер оборудован 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2736x1824 точки. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.
К планшету может быть присоединена клавиатура, превращающая устройство в ноутбук. Упомянуты порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.
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