На торговой интернет-площадке eBay в продаже появился весьма интересный продукт – инженерный образец планшетного компьютера Surface Pro 8, который корпорация Microsoft, как ожидается, официально представит аж в следующем году.

Продавец оценил прототип компьютера Surface Pro 8 в 1300 долларов США. Покупатель нашелся очень быстро, сообщает slashgear.

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Что стало известно из опубликованной информации

Прототип устройства работает на платформе Intel Tiger Lake. В нем установлен процессор Core i7-1165g7, с четырьмя ядрами и возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота достигает 4,7 ГГц. В состав входит графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics.



Microsoft Surface Pro 8 продали на eBay еще до официального релиза / фото eBay

Оперативной памяти 32 гигабайта, твердотельный накопитель – на 1 теребайт. Компьютер оборудован 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2736x1824 точки. В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10.

К планшету может быть присоединена клавиатура, превращающая устройство в ноутбук. Упомянуты порт USB Type-C и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.