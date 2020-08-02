Общая теория относительности Эйнштейна объясняет массу астрофизических феноменов, однако некоторые аспекты свойств Вселенной все же неизвестны. Недавнее открытие в области реликтового излучения подтверждает верность базовой гипотезы о том, что наша Вселенная появилась не в результате "взрыва", а своеобразного "отскока" – следствие коллапса "предыдущей" Вселенной.

Если окинуть весь космос взглядом, он будет казаться не совсем одинаковым из-за неравномерного распределениея галактик и темной материи, начало которому было положено еще реликтовым излучением, когда Вселенной было около 380 тысяч лет. Несколько лет назад была составлена температурная карта реликтового излучения Вселенной, на которой было отмечено несколько аномальных зон, которые современная физика не может понять и объяснить, рассказывает Phys.org.

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Что сделали ученые

Воспользовавшись моделью петлевой квантовой космологии – математическим инструментом, что объединяет квантовую механику и теорию относительности – ученые из Пенсильванского университета решили две из трех аномалий, о которые спотыкается общая теория относительности.

В частности, теория Эйнштейна не может объяснить неравномерность распределения в пространстве галактик и темной материи.

"Что это значит?"

Представьте себе ткань, из которой шьют рубашки. На первый взгляд, она кажется двухмерной, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что она сплетена из трехмерных нитей. Точно так – объясняет первый автор работы, профессор Абхай Аштекар, директор Институт гравитации и космоса штата Пенсильвания, – и ткань пространства-времени нашей Вселенной состоит из переплетенных квантовых нитей. Учитывая эти нити, петлевая квантовая космология позволяет нам выйти за пределы континуума, описанного общей теорией относительности, например, за пределы Большого взрыва.

"А что это значит?"

В прошлом исследователи из этой команды уже заменили идею сингулярности Большого взрыва на гипотезу Большого отскока. Она утверждает, что нынешний Вселенная, которая постоянно расширяется, возникает от стремительного сжатия, управляемого сложными эффектами квантовой гравитации, какой-то массы, пожалуй, "предыдущей" Вселенной. Ученые обнаружили, что все крупные структуры нашей Вселенной можно объяснить с помощью уравнений квантовых петель.

Теперь они пошли дальше и объяснили определенные аномалии в распределении реликтового излучения квантовыми флуктуациями. Речь идет о крайне малых величинам в планковской системе единиц – длина Планка примерно на 20 порядков меньше радиуса протона. Однако даже столь незначительная, казалось бы, коррекция расширения Вселенной позволяет устранить трудности, которые раньше ставили космологов в тупик.

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Почему это важно

Расчеты физиков позволили точно проследить появление мелких неоднородностей, фиксируемых на фоне сверхвысокочастотного реликтового космического излучения, прямо подтверждает верность модели Большого отскока, что лежит в основе этого математического аппарата.