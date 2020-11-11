Разработчики смартфонов освоят быструю зарядку. Уже со следующего года начнут внедрять устройства с зарядкой до 200 Вт. Это позволит заряжать устройства за считанные минуты.

Разработчики смартфонов в следующем году начнут активно оснащать свои флагманские устройства технологией быстрой зарядки мощностью 120 Вт и более, пишет gizchina.

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Что известно

Смартфоны со сверхбыстрой зарядкой мощностью более 100 Вт уже представлены на рынке. Xiaomi в августе анонсировала модель Mi 10 Ultra с 120-ваттной зарядкой: полностью восполнить запас энергии батареи емкостью 4500 мАч можно за 23 минуты.

А компания Realme представила зарядку UltraDart мощностью 125 Вт. С ее помощью можно зарядить аккумулятор на 4000 мАч примерно за 20 минут.

Демонстрация возможностей UltraDart: видео

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в разработке уже находятся системы быстрой подзарядки мощностью до 200 Вт. Очевидно, что в данном случае на заполнение запаса энергии потребуются считанные минуты.

Параллельно работают и над повышением мощности беспроводной зарядки. Например, Xiaomi недавно представила 80-ваттную систему беспроводной зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч за 19 минут.