Ученые создали прототип генератора, который может увеличить эффективность опреснения морской воды на 25 процентов. Новая технология использует свет в качестве основного компонента.

Ученые разработали новый более эффективный алгоритм опреснения морской воды, говорится в материалах исследования.

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Что известно

Сегодня самыми распространенными являются комбинированные устройства, в которых солнечные опреснители морской воды совмещены с мини-турбинами. С новым методом ученые увеличат их эффективность на 15-25%.

Объем пара, который производится в устройствах солнечной парогенерации, можно повысить, если добавить в воду наночастицы со светопоглощающими свойствами. Например, наночастицы оксида железа и графита,

– говорится в исследовании.

Преимуществом системы является отсутствие частиц золота и серебра. Такая отделка обошлась бы очень дорого. Новый способ может опреснять и дезинфицировать морскую воду только с помощью солнечного света.

Эффект открыли еще в начале 2000-х годов, но его авторы, ученые из Австралии и США не пошли дальше лабораторных опытов.

Прототип генератора в идеальных условиях обеспечит мощность до 5 кВт с площади испарения в 200 см2.

Жидкости не являются токсичными. Это означает, что после биофизических испытаний такую воду, скорее всего, можно будет использовать в хозяйстве без дополнительной очистки.