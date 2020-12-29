Компания Apple старается не отставать от мировых трендов на рынке и тоже начала работу над гибким смартфоном. Об iPhone с гибким дисплеем активно говорят известные инсайдеры.

Как утверждает источник, Apple разрабатывает два прототипа iPhone со складывающимися экранами. Они сильно отличаются друг от друга, сообщает Mydrivers.

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Детали

Один из вариантов предусматривает два отдельных дисплея, как у Microsoft Surface Duo и LG V60 ThinQ, то есть будет использован дополнительный аксессуар. Скажем откровенно, если Apple выберет этот вариант, то разочарует своих фанатов.

На рынке есть несколько смартфонов, ноутбуков и даже телевизоров, которые имеют действительно гибкий дисплей. Если производитель "схитрит" и просто добавит еще одну часть к классическому iPhone, то это будет выглядеть устарело и даже "дешево".

Вторая концепция – это полноценный однородный дисплей, который может сгибаться, как у Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr.

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Напомним, в ноябре Apple начала отправлять складные iPhone партнеру по сборке Foxconn для тестирования. После тестирования производитель примет решение об окончательном форм-факторе, а также типе используемых дисплеев.

Когда увидим

По слухам, первый складной смартфон Apple будет выпущен на рынок не раньше сентября 2022 года.