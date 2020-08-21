Налетай: в Steam стартовали сразу три тематических распродажи со скидками до 85%
В вопросе громких релизов лето трудно назвать "рыбным" сезоном. Однако это точно лучшее время года для всех любителей выгодных покупок. Цифровые магазины один за другим начинают скидочные акции. На этот раз в сервисе Valve стартовали сразу три щедрых распродажи.
Именно сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа, посвященная 100-летию великого писателя-фантаста Рэя Брэдбери, сообщает 24 канал.
Не пропустите Распродажа в PS Store: скидки до 85%
Поэтому распродажа получила символическое название 0451 – в честь книги "451 градус по Фаренгейту". В рамках юбилейной акции подешевели различные фантастические тайтлы, которые в основном относятся к жанру Immersive Sim.
Параллельно в Steam проходят еще две распродажи. Одна посвящена старту мероприятия DC FanDome и предлагает за копейки купить игры про супергероев вселенной DC. Что касается третьей акции, то в ее рамках можно со скидкой приобрести творения студии Respawn Entertainment. Вот несколько наиболее выгодных предложений из всех трех щедрых распродаж в Steam:
- Alien: Isolation – 119 гривен (-75%)
- Batman: Arkham Asylum GOTY – 69 гривен (-75%)
- Batman: Arkham City GOTY – 69 гривен (-75%)
- Batman: Arkham Origins – 94 гривны (-75%)
- Batman: Arkham Knight – 69 гривен (-75%)
- BioShock Infinite – 97 гривен (-75%)
- Deus Ex: Human Revolution – 41 гривна (-85%)
- Deus Ex: Manking Divided – 52 гривны (-85%)
- Dishonored 2 – 520 гривен (-50%)
- Firewatch – 69 гривен (-75%)
- Injustice 2 – 174 гривны (-80%)
- Prey – 465 гривен (-50%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 899 гривен (-50%)
- System Shock 2 – 42 гривны (-75%)
- Tacoma – 136 гривен (-51%)
- Titanfall 2 – 263 гривны (-67%)
- Transistor – 41 гривна (-85%)