В вопросе громких релизов лето трудно назвать "рыбным" сезоном. Однако это точно лучшее время года для всех любителей выгодных покупок. Цифровые магазины один за другим начинают скидочные акции. На этот раз в сервисе Valve стартовали сразу три щедрых распродажи.

Именно сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа, посвященная 100-летию великого писателя-фантаста Рэя Брэдбери, сообщает 24 канал.

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Поэтому распродажа получила символическое название 0451 – в честь книги "451 градус по Фаренгейту". В рамках юбилейной акции подешевели различные фантастические тайтлы, которые в основном относятся к жанру Immersive Sim.

Параллельно в Steam проходят еще две распродажи. Одна посвящена старту мероприятия DC FanDome и предлагает за копейки купить игры про супергероев вселенной DC. Что касается третьей акции, то в ее рамках можно со скидкой приобрести творения студии Respawn Entertainment. Вот несколько наиболее выгодных предложений из всех трех щедрых распродаж в Steam:

Важно! Все акции продлятся до 24 августа и закончатся в 21:00 по киевскому времени.