Свидетельство о рождении и код в смартфоне: 10 новых услуг в Дия
Минцифры продолжает активно внедрять новые услуги в сервисе Дия. Уже в октябре для украинцев станут доступными онлайн ряд важных функций.
Десять новых услуг назвал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Услуги, которые станут доступны в октябре
На портале Дия
- Обновленная регистрация ООО онлайн. Эта услуга уже была доступна ранее. Онлайн можно было открыть, внеси изменения или закрыть ФЛП. Как говорит Федоров, услугой уже воспользовались более 100 тысяч украинцев.
- Начать/завершить строительство онлайн. Речь идет о строительстве, которое относят к категории СС1 – это кафе, частные дома, малые сооружения. В общем, к этому типу относят более 90% всего строительства.
- еМалятко онлайн. Услуга постепенно расширяет географию действия еще с января. Сейчас в Министерстве работают над тем, чтобы услугу можно было получить полностью онлайн.
В приложении Дия
- Шеринг документов. С октября пользователи смогут передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении), например, когда этого требует банк, во время заселения в отель и тому подобное.
- Возможность передать технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в Дия. Например, жена сможет ездить на машине мужа без физического технического паспорта.
- Штрафы в Дия. В приложении можно будет узнать о штрафах и сразу их оплатить.
- Долги. Тоже можно будет узнать о долгах и сразу оплатить с помощью приложения.
- Цифровой ИНН (налоговый номер). Физическая бумажка больше не будет нужна. А с помощью цифрового шеринга документа его можно будет передавать государственным органам и бизнесу.
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- Цифровое свидетельство о рождении. Еще один очень важный документ для ребенка до 14 лет. Электронную копию можно будет использовать для поездок, банков, нотариусов, медицинских и образовательных услуг и тому подобное.
- Статус внутренне перемещенного лица. Тоже важный документ для значительного количества украинских граждан. Его требуют много учреждений, и уже в октябре он будет в смартфоне.
Что такое Дия?Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса. Уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.
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