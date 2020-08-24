Уникальный гаджет для хакеров Flipper Zero постиг невероятный успех на Kickstarter. До окончания сборов осталось 5 дней, а устройство уже собрало 4 миллиона долларов.

Сначала у авторов Flipper Zero при выходе на Kickstarter была задача собрать сумму 60 тысяч долларов, которая была набрана всего за 8 минут, сообщает 24 канал.

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Через сутки после размещения проект собрал более 500 тысяч долларов, а через полтора дня был собран первый миллион. Разработчики разблокировали все дополнительные функции для этой версии электронного мультитула, включая различные цвета корпуса, встроенный модуль Bluetooth (BLE+regular Bluetooth) и модуль NFC (13.56 MHz).

Что может Flipper Zero

Сейчас гаджет Flipper Zero включает в себя:

1.4-дюймовый монохромный дисплей;

радиомодуль на базе TI CC1101 (передача и прием сигналов в диапазоне 300 – 928 МГц);

встроенный декодер для популярных алгоритмов дистанционного управления (Keeloq и другие);

инфракрасный передатчик (ИК-приемник может перехватывать сигналы и хранить их в памяти);

антенну 125 кГц RFID (для считывания карт EM-4100 и HID Prox, можно будет хранить их в памяти и эмулировать прямо из меню);

встроенную панель для чтения ключей iButton (DS1990A – TouchMemory или Dallas);

эмулятор USB-клавиатуры и мыши, поддержка BadUSB и U2F Security Token;

Bluetooth с поддержкой протокола bluez;

NFC с возможностью чтения, записи и эмуляции карт стандарта ISO-14443;

GPIO для проводного подключения к гаджетам и физического пентеста;

встроенная батарея с помощью которой гаджет может работать до 7 дней без подзарядки;

порт USB Type-C.

Видео демонстрирует возможности Flipper Zero

Авторы проекта запустили программу для энтузиастов и разработчиков, которые хотят помочь развиваться проекту и создавать новые модули к устройству.

Открытый исходный код программного обеспечения для Flipper Zero выложен на GitHub под лицензией MIT License.

Разработчики заявили, что Flipper Zero не подпадает под описание спецсредства или устройства для негласного сбора информации. Устройство не имеет возможности фиксации аудиовизуальной информации и не замаскировано под предметы обихода. В заводской прошивке не будет функций джемминга, брутфорса и других потенциально вредоносных функций.

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Разработчики обїяснили, что добавят функцию блокировки устройства "Pass-combo", чтобы никто кроме его владельца не мог активировать Flipper Zero.

Предполагаемая дата поставок Flipper Zero пользователям по всему миру – февраль 2021 года. Стоимость устройства при заказе на Kickstarter сейчас – от 119 долларов (доступные 600 лотов за 99 долларов разобрали очень быстро). Сейчас пользователям доступно ограниченное количество различных вариантов финансовой поддержки проекта. Ожидаемая цена устройства в розничной продаже – 169 долларов.