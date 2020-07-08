Китайская компания TCL известна не только как бренд смартфонов, но и в роли производителя дисплеев. Дочернее подразделение вендора под названием China Star Optoelectronics Technology представило новое поколение экранов для смартфонов с вариативной частотой обновления.

Оригинальные панели способны автоматически подстраиваться под условия использования гаджета, увеличивая его автономность без ущерба качества картинки в динамичных сценах, сообщает gizmochina.

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Характеристика дисплеев

6,53-дюймовые дисплеи с разрешением Full HD+ (2340х1080 пикселей) способны изменять частоту развертки в диапазоне от 30 до 120 Гц. Например, если пользователь запускает динамичную игру, то экран автоматически перейдет в режим максимальной производительности.

В случае же, когда владелец устройства читает книгу или просматривает статические изображения, будет активирован экономный 30-герцовый режим. Стандартный же с частотой 60 Гц предназначен для типичных задач вроде веб-серфинга.



Характеристики экранов с динамической частотой обновления

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Что это даст

Как отмечает производитель, указанный режим использования позволяет снизить энергопотребление смартфона на 18% по сравнению с типовыми решениями. Заявленная максимальная яркость новых экранов составляет 500 нит, охват цветовой гаммы NTSC – 84%.

Представители TCL отметили, что появление на рынке смартфонов, использующих дисплеи с вариативной частотой обновления, состоится до конца 2020 года.