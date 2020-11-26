Ремонт смартфона после окончания гарантийного срока нередко связан с "подводными камнями" вроде огромного количества клея, что затрудняет доступ к комплектующим. При этом узнать о таких особенностях конструкции гаджета перед покупкой практически невозможно. Но вскоре ситуация изменится к лучшему.

Европарламент принял решение о введении обязательной маркировки электронных устройств с указанием рейтинга их ремонтопригодности, сообщает AndroidAuthority.

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Как это будет работать

Решение было принято большинством голосов: 395 человек высказались за нововведение, 94 – против, еще 207 воздержались. Уже с января на территории Франции начнется выпуск соответствующих наклеек для коробки смартфонов, ноутбуков и другой цифровой техники.

Техника получит наклейки с оценкой ремонтоспособности указаннойв баллах от 1 до 10

По случаю принятия новой резолюции Австрия также планирует снизить стоимость услуг сервисных центров, предложив субсидии на ремонт для потребителей в размере 50%, если цена ремонта не превышает 100 евро.

Мы считаем, что принятие решения поспособствует быстрому введению обязательного индекса ремонтопригодности для всей электронной продукции, реализуемой на территории Евросоюза. Это позволит потребителям оценивать электротехнические гаджеты при покупке,

– отметил Уго Валлаури, соучредитель проекта Restart.

Оценка гаджетов будет проводиться по 10-балльной шкале. Примечательно, что в решении учитывался опрос, проведенный еще в 2014 году независимой исследовательской компанией. Тогда 77% жителей Европы отметили, что предпочли бы заменить устройство нежели ремонтировать его.