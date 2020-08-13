Американская компания PORTL начала продажу своего устройства "голопортации" – он создает виртуальную проекцию человека в натуральную величину в режиме реального времени. По мнению разработчиков, модуль со временем может стать популярной альтернативой Zoom и Skype, хотя и будет изначально обходиться значительно дороже обычного смартфона или ПК.

Стоимость устройства начинается от 60 тысяч долларов (1 643 277 гривен) за базовую версию. Как сообщает ZDNet, голографический блок с одноименным названием PORTL был разработан инженером Дэвидом Нуссбаумом и является наиболее передовой технологией для "голопортации".

Интересно Инженеры создали технологию производства дисплеев нового поколения

Технические особенности изобретения

Технология передает изображение в разрешении 4K (4096×3072 пикселей) из любого места в режиме реального времени. При этом собеседник "на другом конце провода" не нуждается в специализированном оборудовании – достаточно найти белый фон и камеру для записи видео.

Человек, который проецируется в модуле PORTL, способен видеть и слышать аудиторию без задержек при условии доступа к качественному интернет-соединению.



Будка для "голопортации"

Габариты PORTL составляют 213×153×60 см, а сам блок подключается к обычной розетке. Размеров будки должно быть достаточно для проекции человека в полный рост, а также для воспроизведения анимаций и других видов контента. На корпусе предусмотрена камера и стереодинамики.

Применение

Кроме очевидного применения модуля для видеозвонков и переговоров, разработчики предлагают использовать PORTL для воспроизведения исторических личностей в музеях и на выставках, а также для записи личных данных для потомков.

Компания уже заключила соглашение с платформой StoryFile, которая интегрирует в устройство алгоритмы машинного обучения и естественный язык. Голограммы с поддержкой ИИ от StoryFile будут отвечать на вопросы посетителей музеев и смогут поддерживать простой диалог. Кроме того, система научится создавать динамические тени, чтобы даже при ярком дневном свете изображение на экране PORTL казалось еще более реалистичным.

Не пропустите В Новой Зеландии испытают первую беспроводную систему передачи энергии на большие расстояния

Цены

Модуль с поддержкой искусственного интеллекта StoryFile будет стоить заметно дороже, чем стандартная версии PORTL – от 85 тысяч долларов. Нуссбаум обещает выпустить уменьшенную и более дешевую версию устройства в 2021 году, а также считает, что аналоги PORTL получат популярность и станут доступны каждому в течение следующих трех-пяти лет.