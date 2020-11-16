Израильская компания Noveto Systems представила футуристическую технологию "звукового излучения" – SoundBeamer 1.0. Аудиосистема поставляется без наушников – все звуки к пользователю она передает с помощью ультразвука, создавая возле его ушей "звуковые карманы", где музыка становится слышимой.

Согласно заявлениям компании, полностью функциональный прототип уже готов, а производство серийной модели начнется во второй половине следующего года. Технические спецификации SoundBeamer предполагают модуль зондирования, встроенный микрофон, запатентованный набор микросхем, матрицу с двумя датчиками и собственное программное обеспечение, сообщает Techxplore.

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Особенности технологии

Технология Noveto Systems использует модуль трехмерного зондирования, определяет местоположение человека и отслеживает положение уха. Устройство посылает ультразвуковые волны и создает рядом с ушами "звуковые карманы" – музыку слышит только один человек. Звук воспроизводится в стерео и трехмерном режимах. SoundBeamer также подстраивается под движения головы – на случай, если пользователь начнет качать головой во время прослушивания. По словам гендиректора компании Кристофа Рамштайна, SoundBeamer генерирует звуковые эффекты на 360 градусов вокруг пользователя.

Вы не можете в это поверить, потому что она звучит как громкоговоритель, хотя никто другой этого не слышит. Система настраивается на вас, и вы находитесь в центре всего. Это происходит вокруг вас,

– добавила Аяна Уоллуотер, главный менеджер продукта.

Демо-версия технологии была представлена во время онлайн-презентации Noveto Systems в Zoom. В компании отметили, что ни одна существующая система не дает такого эффекта погружения.

Noveto Systems будет работать в двух направлениях: развивать свое производство и предоставлять лицензию на распространение новой технологии другим производителям. Компания также назвала области применения, на которые ориентируются инженеры Noveto. Всего их четыре: видеоконференции, домашние системы, автомобильная промышленность и фитнес.