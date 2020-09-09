Компания Google добавила в собственное приложение "Телефон" функцию Verified Calls, благодаря которой пользователи смогут обезопасить себя от телефонного спама и мошенников. Фирменная "звонилка" будет предупреждать владельцев Android-гаджетов о сомнительных звонках, при этом воспользоваться нововведением смогут не только владельцы смартфонов линейки Google Pixel.

Новая функция интегрирована в приложение "Google Телефон" и не требует отдельной установки, сообщает Android Central.

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По заявлению компании, нововведение вскоре станет доступно на большинстве смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Изначально Verified Calls будет доступна на территории Испании, Индии, США, Мексики и Бразилии. Затем география сервиса будет расширена.

Как это работает

Во время входящего вызова, при условии, что компания прошла верификацию, пользователь будет видеть ее логотип и символ, подтверждающий идентификацию.



Новая функция Verified Calls будет защищать пользователей от мошенников

Исследователи Google отмечают, что пользователи доверяют Verified Calls, поскольку функция существенно сокращает количество принятых звонков от мошенников и спамеров.