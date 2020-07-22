В рамках первой в мире презентации в режиме дополненной реальности OnePlus представила смартфон Nord, который открыл совершенно новую линейку. Это модель среднего уровня, при разработке которой компания поставила цель предоставить лучшую производительность и максимум функций по относительно небольшой цене.

Компания OnePlus представила сегодня официально смартфон OnePlus Nord, вокруг которого она тщательно создавала шум в последнее время, сообщает 24 канал.

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Особенности One Plus Nord

OnePlus Nord получил плоский 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и вырезом под двойную фронтальную камеру, что впервые встречается в смартфонах компании. В экран также встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Сердцем смартфона стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdagon 765G с поддержкой сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составляет 6,8 или 12 ГБ, но как и в обычном OnePlus 8, здесь используется память стандарта LPDDR4x. Для хранения данных предусмотрено в зависимости от версии 64, 128 или 256 ГБ. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T, способный пополнить 70% за 30 минут.



OnePlus Nord

Основная камера у OnePlus Nord такая же, как у OnePlus 8 – 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 с объективом с диафрагмой f/1.75 и оптической стабилизацией изображения. Дополнительно в смартфоне предусмотрены 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, двухмегапиксельная для съемки в режиме макро и датчик глубины на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп, а для групповых селфи предусмотрен ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 119 градусов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus Nord Дисплей AMOLED, 6,44 ", 2400х1080, 90 Гц

AMOLED, 6,44 ", 2400х1080, 90 Гц Оперативная память 6/8/12 ГБ, LPDDR4x

6/8/12 ГБ, LPDDR4x Основная камера 48 Мп (Sony IMX586, f/1.75, OIS+EIS)+8 Мп (угол обзора 119°)+5 Мп (датчик глубины)+2 Мп (макрообъектив)

48 Мп (Sony IMX586, f/1.75, OIS+EIS)+8 Мп (угол обзора 119°)+5 Мп (датчик глубины)+2 Мп (макрообъектив) Аккумулятор 4115 мАч, быстрая зарядка Warp Charge 30T мощностью 30 Вт

4115 мАч, быстрая зарядка Warp Charge 30T мощностью 30 Вт Безопасность сканер отпечатков пальцев в экране, функция распознавания лиц

сканер отпечатков пальцев в экране, функция распознавания лиц Размеры 158,3x73,3x8,2 мм

158,3x73,3x8,2 мм Чипсет Qualcomm Snapdagon 765G

Qualcomm Snapdagon 765G Накопитель 64/128/256 ГБ

64/128/256 ГБ Фронталка 32 Мп (Sony IMX616, f/2.45)+8 Мп (угол обзора 119°)

32 Мп (Sony IMX616, f/2.45)+8 Мп (угол обзора 119°) Связь 5G SA/NSA Wi-Fi 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC

5G SA/NSA Wi-Fi 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC ОС OxygenOS 10.5 на базе Android 10

OxygenOS 10.5 на базе Android 10 Вес182 г

Цена

OnePlus Nord поступит в продажу 4 августа по цене от 399 евро (12 663 гривны).