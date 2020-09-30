Команда Telegram выпустила тестовое обновление клиента для Android с номером версии 7.1.0. Основное нововведение – комментарии к записям каналов.

Что изменилось

В каналах, где есть привязанный публичный чат (в нижнем меню есть кнопка "обсудить"), под каждой записью теперь отображается пространство, посвященное комментариям, сообщает 24 канал.

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Как это работает

Каждый ответ к посту – это отдельное сообщение в привязанном чате. Но переход с поста в канал к списку присланных комментариев открывает отдельный интерфейс, где показываются лишь опубликованные до этого поста ответы. Перейти к ответам к записи можно и из самого чата, нажав на автоматическое сообщение с канала и выбрав "View N Replies".

Ранее функциональность комментариев реализовывалась с помощью спамерских ботов. Одно из самых популярных решений – инструмент DiscussBot, созданный командой Telegram для демонстрации системы авторизации на сайтах с помощью профиля в мессенджере.

Скачать Telegram Beta 7.1.0 для Android можно в сервисе App Center.