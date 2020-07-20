Популярный мессенджер Telegram планирует добавить в свое фирменное приложение раздел Stories (по примеру Snapchat, WhatsApp или Instagram). Таким образом компания хочет удовлетворить большое количество запросов от пользователей.

Как передает издание "Код Дурова", будущее новшество уже активно обсуждают в команде. Хотя окончательного решения относительно Stories компания пока не приняла.

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Как рассказал инсайдер, Telegram решил внедрить эту функцию из-за большого запроса пользователей.



Telegram может запустить Stories – концепция / kod.ru

Видеозвонки

Сейчас комада отложила все ключевые функции мессенджера, сосредоточив работу над видеозвонками. Эту услугу уже тестируют в бета-версии.

По слухам, функцию видеозвонков должен принести уже ближайший релиз Telegram. Правда, пока только для пользователей iOS. При этом владельцам Android-смартфонов придется подождать еще некоторое время. По крайней мере об этом говорят источники.

Свежее обновление должно выйти до конца июля.