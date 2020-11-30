В популярном мессенджере Telegram обнаружили новую мошенническую схему. Злоумышленники, притворяющиеся друзьями в чатах и просящие у человека денег. Ранее такую схему вымогательства использовали в других мессенджерах, в частности Facebook Messenger.

Об этой мошеннической схеме рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Как работает схема

Пользователи Telegram получают сообщение якобы из учетной записи друзей. Они просят одолжить им денег. После этого они исчезают, поэтому вернуть "одолженные" средства пользователи уже не смогут.

Как защититься

В полиции говорят, что тревожным звонком может стать тот факт, что у такого псевдодруга на аватарке можно увидеть реальное фото, а вот сам номер – скрытый.

Поэтому в таком случае правоохранители советуют позвонить этому человеку и уточнить, действительно ли этот человек просил об услуге.

Также в полиции дали несколько советов, как не стать жертвой мошенников в интернете: