Компания Sensity, которая специализируется на информационной безопасности, обнаружила сеть Telegram-ботов, генерирующих дипфейки с обнаженной натурой по произвольным фотографиям женщин. По данным на июль 2020 боты DeepNude сгенерировали фотографии примерно 104 000 женщин.

Согласно отчету Sensity, за последние три месяца объем заказов увеличился почти в три раза. Расследование показало, что большинство клиентов просят сделать обнаженные фотографии не знаменитостей, а своих знакомых девушек, которых знают в реальной жизни.

Интересно Topnews: мессенджер Telegram готовит собственный агрегатор новостей

Аудитория сервисов

Специалисты предполагают, что некоторое количество клиентов таких ботов – подростки. По крайней мере на значительном количестве фотографий изображены несовершеннолетние девушки.

В опубликованном отчете содержатся некоторые факты относительно аудитории ботов. Около 70% пользователей – из России и окружающих стран. Как сообщается, в России бот также работает в сети VK (запрещена в Украине). Из англоязычных стран пользователей значительно меньше.

Как работают роботы DeepNude

Боты обычно работают бесплатно, но вставляют на фотографии водяные знаки. Пользователи могут покупать "премиальные монеты", которые удаляют водяной знак и ускоряют обработку.

Sensity пишет, что в основе ботов лежит опенсорсный двигатель DeepNude. Эта система машинного обучения получила известность в июне 2019 года, когда мобильное приложение для раздевания женщин приобрело столь большую популярность, что разработчики решили закрыть проект.



В Telegram работают боты DeepNude

До этого несколько дней серверы DeepNude безуспешно пытались справиться с наплывом трафика, программа глючила во всех версиях, а онлайновые демо не работали. Однако некоторым журналистам удалось загрузить клиент, купить премиум-версию за 50 долларов и проверить программу на знаменитостях, а также на мужчинах.

19 июля 2019 лицензия на DeepNude была продана за 30 тысяч долларов, затем программное обеспечение подверглось реверс-инижинирингу и в различных формах попало в репозитории с открытым исходным кодом и на торренты.

Не пропустите В Android-версии Telegram появились видеозвонки

На локальном компьютере DeepNude требует мощной системы и GPU. Однако вся экосистема ботов Telegram работает с онлайн-серверов, так что сервис доступен любому человеку с телефоном. Это одна из главных причин такой популярности ботов.

Огорчает и то, что такое примитивное приложение стало, по сути, первым коммерчески успешным применением машинного обучения для обработки изображений.