Telegram подавал иск в суд из-за права использования товарного знака Gram, однако в конце августа 2020 года отозвал свой иск. Теперь окружной суд США обязал компанию-истца возместить судебные издержки на сумму более 620 тысяч долларов.

Проект блокчейн-платформы TON был закрыт, поэтому судебный иск против Lantah LLC потерял смысл, сообщает ZDNet.

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Что произошло

В августе 2020 года стало известно, что компании Павла Дурова придется покрыть судебные издержки Lantah LLC. Сейчас назвали точные суммы.

Суд присудил флоридской компании 6 737 долларов в качестве компенсации, а также 618 240 долларов, в которые входит гонорар адвокату. Он рассчитывался, исходя из рыночной ставки 600 долларов за час работы.

Требования Lantah LLC были удовлетворены судом частично, потому что компания просила возместить 1 615 140 долларов — это стоимость услуг адвоката, исходя из ставки в 900 долларов.

Напомним, Telegram подал в суд на стартап из Флориды в мае 2018 года. В иске утверждалось, что компания Lantah LLC нарушила права Telegram при подаче заявки на товарный знак Gram. Владелец стартапа Дэниэл Джеффри подчеркивал, что они использовали товарный знак Gram еще до того, как узнали о намерениях Telegram создать похожий продукт.