Протесты в Беларуси уже называют Telegram-революцией. Ведь в первые дни протестов в стране были серьезные проблемы с интернетом, работал только этот мессенджер.

Telegram продолжает поддерживать протестующих, добавив новый эмодзи. Эту услугу уже протестировал 24 канал.

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Как выбрать

Во время отправки стандартного сообщения выбираем флаг Беларуси и отправляем. А пользователь получает бело-красно-белый флаг. Именно под этими цветами проходят революционные протесты в Беларуси.

Telegram выпустил тематический эмодзи / Скриншот

Почему именно этот флаг

Бело-красно-белый – это исторический флаг Беларуси. В 1918 году он был знаменем Белорусской Народной Республики, а в 1991 – 1995 годах – государственный флаг Республики Беларусь.

В общем, белый и красный цвета характерны для белорусской культуры. Например, красные элементы на белой основе считаются самым распространенным сочетанием цветов в белорусском орнаменте.

Кстати, Александр Лукашенко, как первый президент независимой Беларуси, приносил присягу именно под бело-красно-белым флагом. Но в 1995 году он инициировал референдум, в ходе которого и изменили национальную символику.

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Под бело-красно-белым флагом белорусы участвовали в Оранжевой революции и в Революции Достоинства в Украине, а также воевали на Донбассе. Неудивительно, что сейчас белорусская оппозиция выбрала именно этот флаг.