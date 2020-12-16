Европейская комиссия внесла российскую соцсеть Вконтакте, а также популярный в Украине мессенджер Telegram в перечень услуг, которые нарушают права интеллектуальной собственности. Оба сервиса, которые к слову основал Павел Дуров, обвиняют в распространении пиратского контента и обращении правообладателей.

Об этом говорится в информационном бюллетене Еврокомиссии.

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В чем причина

Как объяснили в Еврокомиссии, оба сервиса предоставляют своим пользователям доступ к контенту без разрешения правообладателей. В частности, в Telegram юзеры могут распространять и загружать книги, фильмы и музыку.

При этом мессенджер, вроде бы, не всегда реагирует на жалобы правообладателей.

Хотя в Еврокомиссии добавили, что ситуация с интеллектуальной собственностью в Telegram сейчас улучшилась. Также в Организации положительно отметили работу мессенджера относительно борьбы с террористической пропагандой и жестоким обращением с детьми.

ВКонтакте обвинили в том, что соцсеть позволяет пользователям получать доступ к нелегальным аудиозаписям, фильмам и книгам. Более того, поиск сам может рекомендовать/показывать пиратский контент.

Реакция Telegram

В Telegram заверили, что не нарушают права интеллектуальной собственности. В компании отмечают, что удаляют пиратский контент в течение 24 часов.

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В соцсети ВКонтакте заявили, что тоже ведут борьбу с пиратским контентом. Они предупреждают пользователей о необходимости соблюдения авторских прав.