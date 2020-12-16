Telegram и Вконтакте Еврокомиссия добавила в перечень пиратских сайтов
Европейская комиссия внесла российскую соцсеть Вконтакте, а также популярный в Украине мессенджер Telegram в перечень услуг, которые нарушают права интеллектуальной собственности. Оба сервиса, которые к слову основал Павел Дуров, обвиняют в распространении пиратского контента и обращении правообладателей.
Об этом говорится в информационном бюллетене Еврокомиссии.
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В чем причина
Как объяснили в Еврокомиссии, оба сервиса предоставляют своим пользователям доступ к контенту без разрешения правообладателей. В частности, в Telegram юзеры могут распространять и загружать книги, фильмы и музыку.
При этом мессенджер, вроде бы, не всегда реагирует на жалобы правообладателей.
Хотя в Еврокомиссии добавили, что ситуация с интеллектуальной собственностью в Telegram сейчас улучшилась. Также в Организации положительно отметили работу мессенджера относительно борьбы с террористической пропагандой и жестоким обращением с детьми.
ВКонтакте обвинили в том, что соцсеть позволяет пользователям получать доступ к нелегальным аудиозаписям, фильмам и книгам. Более того, поиск сам может рекомендовать/показывать пиратский контент.
Реакция Telegram
В Telegram заверили, что не нарушают права интеллектуальной собственности. В компании отмечают, что удаляют пиратский контент в течение 24 часов.
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В соцсети ВКонтакте заявили, что тоже ведут борьбу с пиратским контентом. Они предупреждают пользователей о необходимости соблюдения авторских прав.
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