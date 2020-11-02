Известный российский дизайнер Артемий Лебедев негативно высказался о работе художника, создающего рисунки для Telegram. Тот креативно ответил ему, изобразив на своем следующем рисунке.

Telegram выпустил очередное обновление своего приложения. Однако внимательные пользователи обратили наибольшее внимание не на сами нововведения, а на интересную деталь его иллюстрации.

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Что произошло

19 октября российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора мессенджера Андрея Яковенко. А уже на следующем арте художника блог Лебедева оказался в помойке.

Рисунок Андрея Яковенко и Артемий Лебедев / коллаж 24 канала

Критика в адрес рисунков прозвучала в эфире одной из прямых трансляций Лебедева: "Теперь я знаю человека, который рисует эти уе***ские картинки на заказ Паши Дурова. Я считаю, что это очень-очень плохо. Это отвратительный стиль, отвратительные картинки, художник рисует отвратительные глаза, всегда одинаковые. Все что он рисует, хотя там внутри есть находчивый и наблюдательный, можно рассматривать стиль для меня совершенно отвратительный".

На вопрос СМИ, действительно ли в урне изображен Артемий Лебедев, Яковенко не дал однозначного ответа, ограничившись стикером хитрой собаки.