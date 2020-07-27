Популярный мессенджер Telegram наконец добавил услугу видеозвонков. Правда, пока функция доступна только для пользователей iOS и в тестовом режиме.

О свежем обновлении сказано в официальном блоге Telegram. Поддержку видеозвонков команда Telegram анонсировала еще в апреле. А ее запуск обещали выполнить до конца 2020 года.

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Детали

Очередное большое обновление мессенджера под порядковым номером 6.3 добавляет долгожданную функцию видеозвонков. Пока она работает в тестовом режиме.

Как запустить функцию

Обновить Telegram с порядковым номером 6.3;

Нажать на значок "Настройки" (Settings), чтобы вызвать специальное дебаг-меню (Debug);

Активировать "Эксперименты" (Experimental feature).

Далее в профилях пользователей появится значок Video call. Чтобы выполнить видеозвонок, собеседник тоже должен установить самую новую версию Telegram.

Когда состоится официальный запуск видеозвонков в Telegram, а также когда услуга будет доступна для пользователей Android – в компании не уточнили.