В Пуэрто-Рико произошло обрушение 305-метрового телескопа Аресибо. Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий начала разрушаться еще в августе. В конце ноября ее решили демонтировать.

Обрушение инструментальной платформы телескопа в обсерватории произошло примерно в 23:55 по Киеву 31 ноября. Оно привело к повреждению антенны и окружающих объектов, сообщает Национальный фонд науки США.

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Что произошло

Верхняя часть всех трех опорных башен 305-метрового телескопа отломилась. Когда упала 900-тонная инструментальная платформа, она потянула за собой и опорные тросы телескопа.

Сейчас эксперты проводят оценки ущерба и потенциальной угрозы окружающей среде из-за обрушения конструкции. Как только работы будут завершены, обсерваторию смогут использовать в других наблюдениях, если позволит ситуация.

Член Американского метеорологического общества Дебора Марторелла поделилась в своем Твиттере фотографиями до и после обрушения телескопа. Первая была сделана 30 ноября, а вторая – 1 декабря. На последнем изображении видно, что обвалился облучатель антенны. Он держался на тросах над зеркалом отражателя телескопа.

Ayer fue la última vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

В августе оборвался один из вспомогательных тросов. В антенне телескопа образовалась дыра. Через несколько месяцев упал один из главных тросов, удерживающий платформу. Наблюдение за обсерваторией прекратились 20 ноября.

В 1974 году Аресибо передал мощный радиосигнал для возможной связи с возможными инопланетными цивилизациями. В 2014 году с помощью телескопа удалось доказать существование коротких радиовсплесков. В 2016 году астрономами были обнаружены быстрые радиоимпульсы, которые вышли из одного источника.

С момента постройки 50 лет назад объект пережил множество ураганов, тропических штормов и землетрясений. До начала обрушений его пытались восстановить после урагана Мария, который повредил телескоп в 2017 году.