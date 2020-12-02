Одна из крупнейших обсерваторий прекратила свое существование: телескоп Аресибо обвалился
В Пуэрто-Рико произошло обрушение 305-метрового телескопа Аресибо. Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий начала разрушаться еще в августе. В конце ноября ее решили демонтировать.
Обрушение инструментальной платформы телескопа в обсерватории произошло примерно в 23:55 по Киеву 31 ноября. Оно привело к повреждению антенны и окружающих объектов, сообщает Национальный фонд науки США.
Интересно Китай сообщил об успешной посадке миссии Chang'e 5 на Луну: видео
Что произошло
Верхняя часть всех трех опорных башен 305-метрового телескопа отломилась. Когда упала 900-тонная инструментальная платформа, она потянула за собой и опорные тросы телескопа.
Сейчас эксперты проводят оценки ущерба и потенциальной угрозы окружающей среде из-за обрушения конструкции. Как только работы будут завершены, обсерваторию смогут использовать в других наблюдениях, если позволит ситуация.
Член Американского метеорологического общества Дебора Марторелла поделилась в своем Твиттере фотографиями до и после обрушения телескопа. Первая была сделана 30 ноября, а вторая – 1 декабря. На последнем изображении видно, что обвалился облучатель антенны. Он держался на тросах над зеркалом отражателя телескопа.
В августе оборвался один из вспомогательных тросов. В антенне телескопа образовалась дыра. Через несколько месяцев упал один из главных тросов, удерживающий платформу. Наблюдение за обсерваторией прекратились 20 ноября.
С момента постройки 50 лет назад объект пережил множество ураганов, тропических штормов и землетрясений. До начала обрушений его пытались восстановить после урагана Мария, который повредил телескоп в 2017 году.
Поделиться новостью