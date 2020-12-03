Национальное научное агентство Австралии CSIRO сообщило о создании новой небесной карты с помощью телескопа Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP). Астрономы нанесли на новую карту около трех миллионов галактик, а на съемку они потратили всего 300 часов.

Телескоп ASKAP расположен в пустынной местности на юге Западной Австралии. Он состоит из 36 спутниковых антенн по 12 метров диаметром, сообщает 24 канал. Ключевой особенностью ASKAP ученые называют его широкий угол обзора, который позволил исследовать 83% неба за рекордные десять дней, а также высокое качество детализации.

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Особенности открытия

Астрономы CSIRO отмечают, что именно благодаря использованию телескопа ASKAP удалось получить подробную карту неба имея всего 903 изображения – по их словам, другим радиотелескоп нужны были бы десятки тысяч изображений для достижения такого же результата.

Телескоп собрал 13,5 ЭБ данных, которые конвертировали в 903 радиоизображений из 70 миллиардов пикселей, которые занимают 26 ТБ. Их обрабатывали с помощью суперкомпьютера "Галактика", расположенного в центре Pawsey в Перте. По словам астрономов, полученные изображения неба в пять раз чувствительнее в два раза более подробные, чем все предыдущие.



Телескоп ASKAP

Треть из отснятых телескопом трех миллионов галактик являются новыми, утверждают австралийские ученые. По словам ведущего астронома CSIRO Дэвида Макконнелла, созданный ими "новый атлас Вселенной" будет иметь практическую ценность: астрономы всего мира получат массу новых данных для исследования неба, от изучения звездообразования до наблюдения далеких галактик и сверхмассивных черных дыр. Кроме того, ученые считают, что их исследование поможет приблизиться к пониманию того, как устроена Вселенная.

Прорыв в процессе астрономических исследований

Другой ключевой особенностью своей работы астрономы из CSIRO считают то, что им удалось создать подробную небесную карту в кратчайшие сроки. Это доказывает, что съемку всего неба можно проводить за недели, а не за годы, как раньше.

Все полученные астрономами радиоизображение, каждое из которых охватывает около 15 угловых секунд звездного неба, будут опубликованы в общем доступе на сайтах CSIRO и Pawsey. Сейчас астрономическое агентство работает над созданием еще более продвинутого радиотелескопа Square Kilometer Array.